Здесь интересно

В Новопушкинском сквере пройдет 5 тематических спектаклей в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В этом году ледовый каток, который является традиционным для фестиваля «Путешествие в Рождество», переехал с Площади Революции на Новопушкинский сквер. Там ледовая арена стала в два раза больше, количество мест увеличено до 1200», - заявил Алексей Немерюк.

Он также добавил, что на данной площадке в эти новогодние праздники пройдут 5 спектаклей: уже ставшие традиционными ледовые интерпретации «Щелкунчик», «Чиполлино», «Белоснежка», «Лебединое озеро» и премьерный балет «Золушка».

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