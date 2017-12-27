Московская сцена

Данный спектакль продолжает серию постановок в рамках проекта «InFusión Flamenca», который существует уже около 10 лет.



Это музыкальные эксперименты известного испанского композитора, музыканта, танцора, преподавателя перкуссии народов мира и танца Хавьера Малагийа. Он развивает искусство фламенко в сторону фьюжна, обогащая его новыми стилями, что естественно и органично для фламенко так как в его основе - сплав из мавританской, цыганской и собственно андалусской музыкальных традиций. Музыканты и танцоры фламенко - это настоящие огнепоклонники. Только объект их культа - огонь внутренний.



Танцоры наклоняются друг к другу или отклоняются друг от друга, никогда не допуская лишнего прикосновения: корпус неподвижен, взгляд прямой, а ноги отбивают немыслимую дробь. Вот партнёр вывернулся - пол взорвался салютом под его стучащими каблуками, при каждом повороте головы капельки пота слетают с волос... Партнерша прогнулась, изогнулась, выгнулась одновременно притягиваясь к партнеру и отталкиваясь от него. Нет другого танца демонстрирующего такое, даже подчас страшное, внутреннее напряжение.

Перформанс даёт зрителю прочувствовать не только красоту и бешеную энергию фламенко, но и немыслимую, граничащую с дикостью, древность этого андалусского танцевально-музыкального представления. Они танцуют так, словно им в затылок дышит кровавая месть.. И весь этот стук каблучков и драматичное изящество поз словно пришло из того тёмного времени, где эрекция - это что-то страшное, где людям нужно множество запретов, чтобы общество не взорвалось резней, где двенадцать братьев темноокой красавицы, как коршуны следят за каждым, кто бросит в её сторону взгляд, где все крайне серьёзно... И из этой скованности, из этих запретов и бешенства желания выкристаллизовывается высокое чувственное искусство песней, ритмом, движением рассказать о любви и страдании и о любовном страдании.



Напряжение чувств в танце и яркая, как испанская шаль с кистями, музыкальная ткань спектакля будоражит и греет московскую публику не давая погрузиться в зимний анабиоз.



Лизавета Решетникова

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