Подозреваемого нашли утром 28 декабря на территории организации, расположенной на улице Правды.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов рассказал, что ранее Аверьянов скрылся без оружия, бросив карабин, из которого стрелял. Причем предполагается, что он сбежал еще до того, как фабрику оцепили силовики.

Полицейские и сотрудники Росгвардии совместно провели "зачистку" на территории фабрики. Они несколько часов безуспешно искали злоумышленника на территории предприятия. Правоохранители расширили зону поиска, всем разослали ориентировку с фотографией предполагаемого преступника.

Глава московской полиции Олег Баранов лично возглавил спецоперацию по поимке подозреваемого.

Экс-директор фабрики "Меньшевик" открыл стрельбу в здании предприятия на юго-востоке Москвы около девяти утра 27 декабря. Один человек погиб, сведений о пострадавших нет. Данные о заложниках полиция опровергла.

Аверьянов связался с телеканалом Москва 24. Мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали. Близкий знакомый Аверьянова также рассказал, что у бизнесмена несколько лет пытались отобрать бизнес.

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