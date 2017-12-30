Происшествия

Предпраздничные вечеринки иногда заканчиваются слезами

Этот год к сожалению не стал исключением для служащих одного из офисов, гулявших на ВДНХ

Покойник найден в помещении где проводился корпоратив

Ранение привело к тому, что служащий умер на месте сразу, не попав в госпиталь

Участники мероприятия поссорились, драка зашла достаточно далеко и в результате мужчина возраста около сорока лет получил ножевое ранение.

Кроме всего прочего еше один пожилой участник торжества 52 лет после передозировки алкоголя отправлен в больницу

Сотрудников плиции вызвали и при ознакомлении с ситуацией в здании 119 они узнали, что вечером 29.12.2017 в павильоне ВДНХ под номером 337 торжественно проводили старый год.

Работники следственной группы проверяют все обстоятельства случившегося

Таковы итоги предновогоднего торжества

дата публикации: 30.12.2017

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