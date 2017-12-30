Происшествия
Поножовщина на высшем уровне
Мертвое тело найдено в районе станции метрополитена "ВДНХ".
Предпраздничные вечеринки иногда заканчиваются слезами
Этот год к сожалению не стал исключением для служащих одного из офисов, гулявших на ВДНХ
Покойник найден в помещении где проводился корпоратив
Ранение привело к тому, что служащий умер на месте сразу, не попав в госпиталь
Участники мероприятия поссорились, драка зашла достаточно далеко и в результате мужчина возраста около сорока лет получил ножевое ранение.
Кроме всего прочего еше один пожилой участник торжества 52 лет после передозировки алкоголя отправлен в больницу
Сотрудников плиции вызвали и при ознакомлении с ситуацией в здании 119 они узнали, что вечером 29.12.2017 в павильоне ВДНХ под номером 337 торжественно проводили старый год.
Работники следственной группы проверяют все обстоятельства случившегося
Таковы итоги предновогоднего торжества
дата публикации: 30.12.2017.
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