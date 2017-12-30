Одна осечка по мнению специалистов не имеет большого значения в связи с тем, что не определяется как показатель профессионализма спортсменов

Гонщица Ева Пускарчикова и ее соратник спортсмен Одржей Моравец являются чешскими биатлонистами, их задерка во времени составила (+24; 9)2

Биатлонистка Лиза Тереза Хаузер и ее земляк Юлиан Эберхард являются австрийскими представителями этого вида спорта (+43,5; 9)

Соревнования организованы на коммерческой основе и были проведены на спортивной площадке для футболистов

.