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Cпорт
Биатлон-2017:Приз получила Юрлова-Перхт и Волков
Cостязания прошли весьма успешно для русских спортсменов.
Одна осечка по мнению специалистов не имеет большого значения в связи с тем, что не определяется как показатель профессионализма спортсменов
Гонщица Ева Пускарчикова и ее соратник спортсмен Одржей Моравец являются чешскими биатлонистами, их задерка во времени составила (+24; 9)2
Биатлонистка Лиза Тереза Хаузер и ее земляк Юлиан Эберхард являются австрийскими представителями этого вида спорта (+43,5; 9)
Соревнования организованы на коммерческой основе и были проведены на спортивной площадке для футболистов.
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