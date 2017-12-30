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Cпорт

Биатлон-2017:Приз получила Юрлова-Перхт и Волков

Биатлон-2017:Приз получила Юрлова-Перхт и Волков

www.topnews.ru 30 декабря 2017г., 20:51

Cостязания прошли весьма успешно для русских спортсменов

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Одна осечка по мнению специалистов не имеет большого значения в связи с тем, что не определяется как показатель профессионализма спортсменов

Гонщица Ева Пускарчикова и ее соратник спортсмен Одржей Моравец являются чешскими биатлонистами, их задерка во времени составила (+24; 9)2

Биатлонистка Лиза Тереза Хаузер и ее земляк Юлиан Эберхард являются австрийскими представителями этого вида спорта (+43,5; 9)

Соревнования организованы на коммерческой основе и были проведены на спортивной площадке для футболистов

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