Для всех он начнется по-разному. Некоторые ассоциируют его с запуском питард во дворе и с салютом

С целью проведения новогоднего феерического зрелищного мероприятия организаторы праздника предоставили 38 мест

Грандиозное феерическое представление пройдет в московских районах с первого на второе число 2018 года.

Одновременно во всех местах проведения праздничных мероприятий и на всех площадках Москвы прогремит череда залпов

Пиковое количество праздничных залпов придется на час ночи

Преобразование небес в калейдоскоп красок и красота этого зрелища в сердце столицы рядом с Красной площадью улице соберет толпы отдыхающих москвичей и гостей столицы.

В 00:00 над всеми площадками фестиваля "Путешествие в Рождество" стартуют фейерверки, которые украсят город 1,5 тысячами яркими красными, зелеными, синими, фиолетовыми залпами

Три дня подряд 31.12.2017 и 1.01.2018 и 2.01.2018 c промежутком 2 часа разрешено осуществлять запуск трехметровых залпов конфетти

дата публикации: 31.12.2017

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