Московская жизнь
Фейерверк-2017:38 точек задействуют при запуске праздничного салюта в Москве
38 площадок уже готовы к проведению новогодних мероприятий и встрече наступающего года.
Для всех он начнется по-разному. Некоторые ассоциируют его с запуском питард во дворе и с салютом
С целью проведения новогоднего феерического зрелищного мероприятия организаторы праздника предоставили 38 мест
Грандиозное феерическое представление пройдет в московских районах с первого на второе число 2018 года.
Одновременно во всех местах проведения праздничных мероприятий и на всех площадках Москвы прогремит череда залпов
Пиковое количество праздничных залпов придется на час ночи
Преобразование небес в калейдоскоп красок и красота этого зрелища в сердце столицы рядом с Красной площадью улице соберет толпы отдыхающих москвичей и гостей столицы.
В 00:00 над всеми площадками фестиваля "Путешествие в Рождество" стартуют фейерверки, которые украсят город 1,5 тысячами яркими красными, зелеными, синими, фиолетовыми залпами
Три дня подряд 31.12.2017 и 1.01.2018 и 2.01.2018 c промежутком 2 часа разрешено осуществлять запуск трехметровых залпов конфетти
дата публикации: 31.12.2017.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.