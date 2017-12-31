Политика
Поздравления от президента Путина начали получать российские граждане
Жители всех регионов страны услышат поздравления президента России Владимира Владимировича Путина.
В своем предновогоднем выступлении по телевидению преидент России Владимир Путин пожелал россиянам успехов
Первыми слушателями, которые услышали его поздравления являются граждане Камчатского края. Президент РФ пожелал им благополучия
Владимир Путин сказал о том, что этот праздник несет людям ощущение новизны, добра и многие верят, что желания сбываются, если их загадать в новогоднюю ночь
Обращение к жителям России стали причиной изменений в
графике программ на Первом канале телевидения.
За счет этого все зрители могут выслушать поздравления к полуночи
Владимир Путин пожелал процветания и мира государству, счастья и благополучия проживающим в нем
дата публикации: 31.12.2017.
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