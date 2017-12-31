В своем предновогоднем выступлении по телевидению преидент России Владимир Путин пожелал россиянам успехов

Первыми слушателями, которые услышали его поздравления являются граждане Камчатского края. Президент РФ пожелал им благополучия

Владимир Путин сказал о том, что этот праздник несет людям ощущение новизны, добра и многие верят, что желания сбываются, если их загадать в новогоднюю ночь

Обращение к жителям России стали причиной изменений в графике программ на Первом канале телевидения.

За счет этого все зрители могут выслушать поздравления к полуночи

Владимир Путин пожелал процветания и мира государству, счастья и благополучия проживающим в нем

дата публикации: 31.12.2017

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