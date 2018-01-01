Автомагистраль

Участниками происшествия стали три транспортных средства. Несчастный случай произошел в пределах 38-го километра МКАД.

Автомобили столкнулись и создали аварию в которой пострадали несколько человек.

Жертвы автомобильной катастрофы были эвакуированы с места происшествия двуми вертолетами.

Вертолетные средства были привлечены специализированные, санитарные из столичного авиационного центра.

Пострадавших перевезли в медицинские учреждения в сопровождении бригады из медицинского персонала

Двое раненых эвакуированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются

Итоги:

авария ликвидирована

двое пострадавших доставлены

проведена своевременна эвакуация и транспортировка пострадавших с места аварии в больницу

дата публикации: 1.01.2018

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