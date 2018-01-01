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Автомагистраль

Авария:Три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие на МКАД

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Авария:Три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие на МКАД

M24.ru 01 января 2018г., 15:07

Три автомобиля столкнулись на МКАД

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Участниками происшествия стали три транспортных средства. Несчастный случай произошел в пределах 38-го километра МКАД.
Автомобили столкнулись и создали аварию в которой пострадали несколько человек.

Жертвы автомобильной катастрофы были эвакуированы с места происшествия двуми вертолетами.

Вертолетные средства были привлечены специализированные, санитарные из столичного авиационного центра.
Пострадавших перевезли в медицинские учреждения в сопровождении бригады из медицинского персонала
Двое раненых эвакуированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются

Итоги:
авария ликвидирована
двое пострадавших доставлены
проведена своевременна эвакуация и транспортировка пострадавших с места аварии в больницу

дата публикации: 1.01.2018

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