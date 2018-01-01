Автомагистраль
Авария:Три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие на МКАД
Три автомобиля столкнулись на МКАД.
Участниками происшествия стали три транспортных средства.
Несчастный случай произошел в пределах 38-го километра МКАД.
Автомобили столкнулись и создали аварию в которой пострадали несколько человек.
Жертвы автомобильной катастрофы были эвакуированы с места происшествия двуми вертолетами.
Вертолетные средства были привлечены специализированные,
санитарные из столичного авиационного центра.
Пострадавших перевезли в медицинские учреждения в сопровождении бригады из медицинского персонала
Двое раненых эвакуированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются
Итоги:
авария ликвидирована
двое пострадавших доставлены
проведена своевременна эвакуация и транспортировка пострадавших с места аварии в больницу
дата публикации: 1.01.2018.
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