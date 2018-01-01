Здесь интересно

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Дед Мороз-2018:творческие выступления обещают представить Деды Морозы в оркестровой программе
Деды Морозы и их оркестр дадут свой концерт c первого по третье число наступившего года.
Праздничную музыку в исполнении Дедов Морозов пройдут для жителей мегаполиса в январе 2018 года. Это музыкальная группа, имеющая в своем составе десять музыкантов, танцующих и играющих при этом на различных инструментах.
В празднике намереваются принять участие аниматоры, кавер-группы, научные сотрудники со своим шоу, фольклорный ансамбль "Поляни", работники пищевой промышленности с собственным кулинарным шоу, профессионалы с мастер-классами.
2018 год наступил!
Москвичи имеют прекрасную возможность внести разнообразие в свою жизнь и принять участие в праздничной программе зимнего фестиваля
"Путешествие в Рождество" или посетить бесплатно московские музеи.
Этой зимой фестиваль представляет театральные
постановки.
Выбор пал именно на эту тематику у одного весьма представительного издания США.
Оно и включило Москву в число пяти городов, являющихся участниками путешествий в зимнее холодное время года, посчитав этот город одним из самых интересных и в историческом и в культурном его развитии.
дата публикации: 1.01.2018.
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