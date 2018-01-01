Здесь интересно

Праздничную музыку в исполнении Дедов Морозов пройдут для жителей мегаполиса в январе 2018 года. Это музыкальная группа, имеющая в своем составе десять музыкантов, танцующих и играющих при этом на различных инструментах.

В празднике намереваются принять участие аниматоры, кавер-группы, научные сотрудники со своим шоу, фольклорный ансамбль "Поляни", работники пищевой промышленности с собственным кулинарным шоу, профессионалы с мастер-классами.

2018 год наступил!

Москвичи имеют прекрасную возможность внести разнообразие в свою жизнь и принять участие в праздничной программе зимнего фестиваля

"Путешествие в Рождество" или посетить бесплатно московские музеи.

Этой зимой фестиваль представляет театральные постановки.

Выбор пал именно на эту тематику у одного весьма представительного издания США.

Оно и включило Москву в число пяти городов, являющихся участниками путешествий в зимнее холодное время года, посчитав этот город одним из самых интересных и в историческом и в культурном его развитии.

дата публикации: 1.01.2018

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