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Московская жизнь

Итоги:организаторы новогодних мероприятий посчитали статистические данные

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Итоги:организаторы новогодних мероприятий посчитали статистические данные

M24.ru 01 января 2018г., 20:34

Участие в мероприятиях при праздновании Нового года приняли 2,5 млн людей

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По словам Собянина новогодняя программа торжественных мероприятий привела на улицу 2,5 млн людей в 22 парка Москвы

Мэр столицы обратил внимание жителей на то, что торжества будут идти в зимние каникулы поскольку "Путешествие в Рождество" продлили на пару недель

По результатам статистического исследования МВД России праздничные площадки уже смогли собрать 8,6 млн человек

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Большая часть москвичей выбрала центр города. Ее перекрыли на время проведения новогодних мероприятий. Для транспорта Тверскую ул. откроют только к третьему января

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Большую пользу принесла гастрономическая площадка. В холодное время года всегда приятно перекусить на свежем воздухе и повеселиться

дата публикации: 1.01.2018

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