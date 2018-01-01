Московская жизнь
Итоги:организаторы новогодних мероприятий посчитали статистические данные
Участие в мероприятиях при праздновании Нового года приняли 2,5 млн людей.
По словам Собянина новогодняя программа торжественных мероприятий привела на улицу 2,5 млн людей в 22 парка Москвы
Мэр столицы обратил внимание жителей на то, что торжества будут идти в зимние каникулы поскольку "Путешествие в Рождество" продлили на пару недель
По результатам статистического исследования МВД России праздничные площадки уже смогли собрать 8,6 млн человек
Охрану и безопасность отдыхающих обеспечили 75 тыс работников полиции
Большая часть москвичей выбрала центр города. Ее перекрыли на время проведения новогодних мероприятий. Для транспорта Тверскую ул. откроют только к третьему января
Вплоть до ажиотажа пользуются популярностью у столичных жителей карусель и ледяная горка на Манежной площади
Большую пользу принесла гастрономическая площадка. В холодное время года всегда приятно перекусить на свежем воздухе и повеселиться
дата публикации: 1.01.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.