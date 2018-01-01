По словам Собянина новогодняя программа торжественных мероприятий привела на улицу 2,5 млн людей в 22 парка Москвы

Мэр столицы обратил внимание жителей на то, что торжества будут идти в зимние каникулы поскольку "Путешествие в Рождество" продлили на пару недель

По результатам статистического исследования МВД России праздничные площадки уже смогли собрать 8,6 млн человек

Охрану и безопасность отдыхающих обеспечили 75 тыс работников полиции

Большая часть москвичей выбрала центр города. Ее перекрыли на время проведения новогодних мероприятий. Для транспорта Тверскую ул. откроют только к третьему января

Вплоть до ажиотажа пользуются популярностью у столичных жителей карусель и ледяная горка на Манежной площади

Большую пользу принесла гастрономическая площадка. В холодное время года всегда приятно перекусить на свежем воздухе и повеселиться

дата публикации: 1.01.2018

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