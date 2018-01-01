Будем здоровы

В Австрии проводятся исследования напитков, содержащих спирт.

Гастроэнтерологи установили, что попытка применения спиртного в качестве бактерицидного вещества не оправдала себя.

Винсент Хо объявил данные своих исследований в этом направлении

По его мнению при боьбе с кишечными инфекциями спиртовой раствор не выдерживает никакой конкуренции. Клетки желудка разрушаются при применении большого количества спиртосодержащих напитков.

Весь мир знает о применении красного вина для борьбы с бактериями. 40% содержание в напитке спирта допускает истребление микробов в ротовой полости.

Cодержание спирта 60-80% дает хороший эффект дезинфекции организма.

Однако исследования доказывают, что подобный положительный результат вызывает побочный эффект и небольшую кровоточивость в желудке.

Клетки желудка разрушаются и не имеют способности быстро восстанавливаться. При употреблении 10% спиртового раствора самовосстановление организма происходит не ранее 24 часов.

Во внутренних органах человека возникают размножаются бактерии, которые могут вызвать инфекцию

Если все время пользоваться методикой обеззараживания с помощью алкоголя, появится рвота, тошнота и диарея.

дата публикации: 1.12.2018

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