версия для печати

Будем здоровы

Берегите здоровье:новую опасность открыли ученые в вине

Берегите здоровье:новую опасность открыли ученые в вине

www.topnews.ru 01 января 2018г., 21:57

Еще одно исследование в гастроэнтерологии Австрии помогло узнать об опасности большого количества алкоголя для стенок кишечника

.

В Австрии проводятся исследования напитков, содержащих спирт.

Гастроэнтерологи установили, что попытка применения спиртного в качестве бактерицидного вещества не оправдала себя.

Винсент Хо объявил данные своих исследований в этом направлении

По его мнению при боьбе с кишечными инфекциями спиртовой раствор не выдерживает никакой конкуренции. Клетки желудка разрушаются при применении большого количества спиртосодержащих напитков.

Весь мир знает о применении красного вина для борьбы с бактериями. 40% содержание в напитке спирта допускает истребление микробов в ротовой полости.

Cодержание спирта 60-80% дает хороший эффект дезинфекции организма.
Однако исследования доказывают, что подобный положительный результат вызывает побочный эффект и небольшую кровоточивость в желудке.

Клетки желудка разрушаются и не имеют способности быстро восстанавливаться. При употреблении 10% спиртового раствора самовосстановление организма происходит не ранее 24 часов.

Во внутренних органах человека возникают размножаются бактерии, которые могут вызвать инфекцию
Если все время пользоваться методикой обеззараживания с помощью алкоголя, появится рвота, тошнота и диарея.

дата публикации: 1.12.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Будем здоровы»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   