Будем здоровы
Берегите здоровье:новую опасность открыли ученые в вине
Еще одно исследование в гастроэнтерологии Австрии помогло узнать об опасности большого количества алкоголя для стенок кишечника.
В Австрии проводятся исследования напитков, содержащих спирт.
Гастроэнтерологи установили, что попытка применения спиртного в качестве бактерицидного вещества не оправдала себя.
Винсент Хо объявил данные своих исследований в этом направлении
По его мнению при боьбе с кишечными инфекциями спиртовой раствор не выдерживает никакой конкуренции. Клетки желудка разрушаются при применении большого количества спиртосодержащих напитков.
Весь мир знает о применении красного вина для борьбы с бактериями. 40% содержание в напитке спирта допускает истребление микробов в ротовой полости.
Cодержание спирта 60-80% дает хороший эффект дезинфекции
организма.
Однако исследования доказывают, что подобный положительный результат вызывает побочный эффект и небольшую кровоточивость в желудке.
Клетки желудка разрушаются и не имеют способности быстро восстанавливаться. При употреблении 10% спиртового раствора самовосстановление организма происходит не ранее 24 часов.
Во внутренних органах человека возникают размножаются
бактерии, которые могут вызвать инфекцию
Если все время пользоваться методикой обеззараживания с помощью алкоголя, появится рвота, тошнота и диарея.
дата публикации: 1.12.2018.
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