Автомагистраль

В самое ближайшее время ветренная погода в Москве ухудшится

Cила ветра составит 17 м/c.

Гололед и плохие условия для автолюбителей стали причиной предупреждения со стороны МЧС по отношению к жителям города.

Только во второй половине дня 2 января ожидается стабилизация атмосферных явлений и улучшение погоды вМоскве

У специализированных коммунальных служб есть опасения, они беспокоятся о возникноваении повреждения линии электропередач, проводки и рекламных конструкций в городе

Кроме того есть серьезные опасения относительно частичного повала деревьев в Москве.

Неизбежностью является ухудшение транспортной ситуации на дорогах столицы. Явно существует тенденция увеличения ДТП на дорогах города.

Увеличилась вероятность травматизма жителей

МЧС обращается с просьбой к населению о соблюдении мер безопасности.

Лучше оходить рекламные щиты и громоздкие или не закрепленные достаточно крепко конструкции, не стоять пол леревьями и парковаться в гараже или далеко отдеревьев

Рекомендовано соблюдать дистанцию между автомобилями на дорогах и не превышать скоростью

Не нужно сильно маневрировать на дороге, не нужно идти на обгон и опережение. Сегодня это может быть особенно опасно

дата публикации: 2.01.2018

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