Автомагистраль
Шквалистый ветер и гололед ожидаются сегодня в городе
Согласно данным МЧС осложнения в погодных условиях продлятся до второй половины сегодняшнего дня.
В самое ближайшее время ветренная погода в Москве ухудшится
Cила ветра составит 17 м/c.
Гололед и плохие условия для автолюбителей стали причиной предупреждения со стороны МЧС по отношению к жителям города.
Только во второй половине дня 2 января ожидается стабилизация атмосферных явлений и улучшение погоды вМоскве
У специализированных коммунальных служб есть опасения, они беспокоятся о возникноваении повреждения линии электропередач, проводки и рекламных конструкций в городе
Кроме того есть серьезные опасения относительно частичного повала деревьев в Москве.
Неизбежностью является ухудшение транспортной ситуации на дорогах столицы. Явно существует тенденция увеличения ДТП на дорогах города.
Увеличилась вероятность травматизма жителей
МЧС обращается с просьбой к населению о соблюдении мер безопасности.
Лучше оходить рекламные щиты и громоздкие или не закрепленные достаточно
крепко конструкции, не стоять пол леревьями и парковаться в гараже или далеко
отдеревьев
Рекомендовано соблюдать дистанцию между автомобилями на дорогах и не превышать скоростью
Не нужно сильно маневрировать на дороге, не нужно идти на обгон и опережение. Сегодня это может быть особенно опасно
дата публикации: 2.01.2018.
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