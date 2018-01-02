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Происшествия
Cтрельбу открыл опьяневший мужчина в САО
Алкогольное опьянение и использование огнестрельного оружия стали причиной задержания москвича полицией.
Напившись, житель Москвы начал стрелять из окна квартиры жилого дома без обяснения причин
Опасный инцидент произошел в северном районе города
По объяснениям свидетелей они сами сделали звонок в полицию вчера, воспользовавшись традиционным номером 02.
Приехав по вызову в д.7, 3-й Хорошевский проезд, сотрудники полиции вынуждены были задержать дебошира в алкогольном опьянении
Орудие изъяли тоже. Оно переправлено на экспертизу и его
быдут сверять по техническим параметрам с образцами.
С первого взгляда оно напоминает охотничье снаряжение
Пострадавших в результате произошедшего не обнаружено
дата публикации: 2.01.2018.
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