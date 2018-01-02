Происшествия

Напившись, житель Москвы начал стрелять из окна квартиры жилого дома без обяснения причин

Опасный инцидент произошел в северном районе города

По объяснениям свидетелей они сами сделали звонок в полицию вчера, воспользовавшись традиционным номером 02.

Приехав по вызову в д.7, 3-й Хорошевский проезд, сотрудники полиции вынуждены были задержать дебошира в алкогольном опьянении

Орудие изъяли тоже. Оно переправлено на экспертизу и его быдут сверять по техническим параметрам с образцами.

С первого взгляда оно напоминает охотничье снаряжение

Пострадавших в результате произошедшего не обнаружено

дата публикации: 2.01.2018

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