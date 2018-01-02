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Происшествия
"Филевский парк" проверен на наличие взрывных устройств
Бесхозный предмет не представляет угрозы для жизни и безопасности граждан.
Бесхозным предметом на станции метрополитена "Филевский парк" оказалась буквально коробка конфет.
Кондитерский набор, который вероятно кому-то предназначался в подарок стал причиной суеты вокруг этой станции метро
В настоящий момент времени проверка помещения уже завершилась и безопасность предмета гарантирована
На станцию были вызваны кинологи.
Обнаружив бесхозный пакет многие восприняли это событие как повод для эвакуации и остановки движения поездов
Однако, по последней информации оцеплено было только место происшествия
В целом станция работала в соответствии с обычным распорядком и не выходила из пределов рабочего графика
дата публикации: 2.01.2018.
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