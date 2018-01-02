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Происшествия

'Филевский парк' проверен на наличие взрывных устройств

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Филевский парк" проверен на наличие взрывных устройств

M24.ru 02 января 2018г., 11:56

Бесхозный предмет не представляет угрозы для жизни и безопасности граждан

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Бесхозным предметом на станции метрополитена "Филевский парк" оказалась буквально коробка конфет.

Кондитерский набор, который вероятно кому-то предназначался в подарок стал причиной суеты вокруг этой станции метро

В настоящий момент времени проверка помещения уже завершилась и безопасность предмета гарантирована

На станцию были вызваны кинологи.

Обнаружив бесхозный пакет многие восприняли это событие как повод для эвакуации и остановки движения поездов

Однако, по последней информации оцеплено было только место происшествия

В целом станция работала в соответствии с обычным распорядком и не выходила из пределов рабочего графика

дата публикации: 2.01.2018

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