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Здесь интересно

Бесплатное удвольствие

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Бесплатное удвольствие

M24.ru 02 января 2018г., 12:55

В первых числах января москвичи и гости столицы могут бесплатно познакомиться с экспонатами 77 музеев

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Бесплатный вход в период 2-7 января установили в 77 гродских музеях
Билеты посетители могут приобрести в кассах на площадках, где их ожидает огромное количество разнообразнейших программ, выставок и премьер.

В частности Новый Манеж готов встретить посетителей экспозицией "Необъятный Рязанов"

Выставочная программа ознакомит зрителей с биографическими материалами Э.Рязанова, описанием его фильмов и с его поэзией

Название экспозиции "Где мой дом?". Она призвана ознакомить посетителей с такими вещами как черновики и записи Марины Цветаевой

Однако департамент культуры Москвы особо просит обратить внимание, что есть определенные мероприятия, которые по-прежнему будут оплачиваться

В круговорот праздничных событий вовлечены также 170 московских библиотек. Они тоже приготовили свои праздничные программы

Во многих СМИ этой зимой отмечается тот факт, что основная тема фестиваля - театр

дата публикации: 2.01.2018

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