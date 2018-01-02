Здесь интересно

Бесплатный вход в период 2-7 января установили в 77 гродских музеях

Билеты посетители могут приобрести в кассах на площадках, где их ожидает огромное количество разнообразнейших программ, выставок и премьер.

В частности Новый Манеж готов встретить посетителей экспозицией "Необъятный Рязанов"

Выставочная программа ознакомит зрителей с биографическими материалами Э.Рязанова, описанием его фильмов и с его поэзией

Название экспозиции "Где мой дом?". Она призвана ознакомить посетителей с такими вещами как черновики и записи Марины Цветаевой

Однако департамент культуры Москвы особо просит обратить внимание, что есть определенные мероприятия, которые по-прежнему будут оплачиваться

В круговорот праздничных событий вовлечены также 170 московских библиотек. Они тоже приготовили свои праздничные программы

Во многих СМИ этой зимой отмечается тот факт, что основная тема фестиваля - театр

дата публикации: 2.01.2018

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