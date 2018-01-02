Здесь интересно

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Бесплатное удвольствие
В первых числах января москвичи и гости столицы могут бесплатно познакомиться с экспонатами 77 музеев.
Бесплатный вход в период 2-7 января установили в 77 гродских
музеях
Билеты посетители могут приобрести в кассах на площадках, где их ожидает огромное количество разнообразнейших программ, выставок и премьер.
В частности Новый Манеж готов встретить посетителей экспозицией "Необъятный Рязанов"
Выставочная программа ознакомит зрителей с биографическими материалами Э.Рязанова, описанием его фильмов и с его поэзией
Название экспозиции "Где мой дом?". Она призвана ознакомить посетителей с такими вещами как черновики и записи Марины Цветаевой
Однако департамент культуры Москвы особо просит обратить внимание, что есть определенные мероприятия, которые по-прежнему будут оплачиваться
В круговорот праздничных событий вовлечены также 170 московских библиотек. Они тоже приготовили свои праздничные программы
Во многих СМИ этой зимой отмечается тот факт, что основная тема фестиваля - театр
дата публикации: 2.01.2018.
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