Московская сцена

Нет на Земле человека, который не любил бы эйфорию праздника под названием "Новый год"

Новогодние праздники все любят за ощущение сказки и чуда, а также за подарки, которые люди дарят в это время друг другу

И конечно для всех новогодняя атмосфера ассоциируется с елкой

Без нее не бывает Нового года.

Столичная филармоническая программа разнообразна с ее сказочно-чудесными подарками для молодежной аудитории и их родителей. Для них и создавался фестиваль новогодних каникул "Елка". Он вобрал в себя все желания какие только могут быть у людей





Филармонический фестиваль проходит на пяти площадках до 8 числа этого месца

Обаятельный "Умка" будет развлекать маленьких от трех лет и старше

Нежная сказка о Кате, ищущей путь в Вифлеем станет радостью для слушателей любого возраста

Акробатика и пантомима для Ежика и оркестра поразит всех красотой и чувством юмора

Традиционная для Нового года история Щелкунчика предназначена для детей более старшего возраста

Место проведения мероприятий:

Концертный зал имени П.И. Чайковского и залы "Филармонии-2"



дата публикации: 2.01.2018

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