Московская сцена
Филармония:цикл спектаклей представлен в программе фестиваля
Фестивальная программа "Елка" пройдет на подмостках столицы в Новый год.
Нет на Земле человека, который не любил бы эйфорию праздника под названием "Новый год"
Новогодние праздники все любят за ощущение сказки и чуда, а также за подарки, которые люди дарят в это время друг другу
И конечно для всех новогодняя атмосфера ассоциируется с елкой
Без нее не бывает Нового года.
Столичная филармоническая программа разнообразна с ее сказочно-чудесными
подарками для молодежной аудитории и их родителей. Для них и создавался
фестиваль новогодних каникул "Елка". Он вобрал в себя все желания какие только
могут быть у людей
Филармонический фестиваль проходит на пяти площадках до 8 числа этого месца
Обаятельный "Умка" будет развлекать маленьких от трех лет и старше
Нежная сказка о Кате, ищущей путь в Вифлеем станет радостью для слушателей любого возраста
Акробатика и пантомима для Ежика и оркестра поразит всех красотой и чувством юмора
Традиционная для Нового года история Щелкунчика предназначена для детей более старшего возраста
Место проведения мероприятий:
Концертный зал имени П.И. Чайковского и залы "Филармонии-2"
дата публикации: 2.01.2018.
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