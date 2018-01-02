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Московская сцена

Шоу:расширенный состав группы 'Кирпичи' увидят столичные поклонники

Фото: ТАСС/Светлана Боброва

Шоу:расширенный состав группы "Кирпичи" увидят столичные поклонники

M24.ru 02 января 2018г., 15:03

"Кирпичи" из Питера привезли в столицу праздничное новогоднее представление под названием "СНГ КРП"

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Питерцы привезли в Москву шоу "СНГ КРП", которое уже навывают эксклюзивным и необычным
Помимо этого они едут в столицу нашей Родина в расширенном составе

Концерт проводится с использованием традиционных хитов. Дополнением будут мелодии разных лет, которые прошли период "переосмысления"

Основной нитью, пронизывающей это зрелищное мероприятие станет попытка ответить на риторический вопрос: "Что есть RAP? Почему он собирает залы?"

Непременно пара-тройка номеров прозвучат в совместном исполнении коллектива и зрителей совместно

В числе выступающих на сцене замечены некоторые участники из состава группы "Ленинград". Духовой оркестр тоже выступит на концерте.

Многие догадались, что всех в конце мероприятия ждет хардкорд в духе 90-х.

Место проведения концерта:
Главклуб
03.01

дата публикации: 2.01.2018

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