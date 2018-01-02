Московская сцена
Шоу:расширенный состав группы "Кирпичи" увидят столичные поклонники
"Кирпичи" из Питера привезли в столицу праздничное новогоднее представление под названием "СНГ КРП".
Питерцы привезли в Москву шоу "СНГ КРП", которое уже навывают эксклюзивным и
необычным
Помимо этого они едут в столицу нашей Родина в расширенном составе
Концерт проводится с использованием традиционных хитов. Дополнением будут мелодии разных лет, которые прошли период "переосмысления"
Основной нитью, пронизывающей это зрелищное мероприятие станет попытка ответить на риторический вопрос: "Что есть RAP? Почему он собирает залы?"
Непременно пара-тройка номеров прозвучат в совместном исполнении коллектива и зрителей совместно
В числе выступающих на сцене замечены некоторые участники из состава группы "Ленинград". Духовой оркестр тоже выступит на концерте.
Многие догадались, что всех в конце мероприятия ждет хардкорд в духе 90-х.
Место проведения концерта:
Главклуб
03.01
дата публикации: 2.01.2018.
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