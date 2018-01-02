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Образование/Карьера

Конкурентная политика-это одно из наиболее перспективных направлений для учащихся ВУЗов

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Конкурентная политика-это одно из наиболее перспективных направлений для учащихся ВУЗов

Информационный Центр Правительства Москвы 02 января 2018г., 17:09

Лучшие ВУЗы города стремятся раскрыть потенциал этого перспективного направления

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В наступающем году правительство Москвы намерено продолжить практику ежегодных стажировок студентов

Этот опыт в сфере освоения рынка закупок сейчас считается бесценным

Дёгтев рассказал о своем взгляде на вопрос осуществления проверки на способность к выживанию в конкурентной борьбе молодых российских специалистов

Он поставил в известность общественность о том, что почти 30 студентов лучших ВУЗов страны постоянно совершенствуют свои знания и используют их в работе виртуозно маневрируя правилами проведения конкурентнй борьбы в этой сфере

Запас этих знаний и навыков укрепляет их способность к выживанию в конкурентной борьбе на рынке труда

Выпускникам Вузов предоставляют возможность изучить разные категории экономической жизни города, его базис и социум

Изучение правовой сферы жизни мегаполиса требует отдельного изучения как и его медиапространство. Использование методики "погружения" в работу органов власти несомненно себя оправдывает

дата публикации: 2.01.2018

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