Будем здоровы
Лечение голоданием применили российские ученые в области онкологии
Научные работники МГУ получили положительный эффект при использовании метода голодания по отношению к больным раком.
Успешной оказалась попытка разработчиков из МГУ провести остановку роста раковых клеток организма.
Методика состоит в том, чтобы опухоль голодала
Эта совместная работа русских и шведских ученых привела все-таки к тому, что развитие болезни перестало прогрессировать
Организм "голодающий" перестает производить белки после чего теряет способность к самоуничтожению
Такие исследования существовали и раньше. Версия о том, что введение ограничений в рацион питания в период прохождения химиотерапии обостряет чувствительность клеток и способствует усилению эффективности лечения получила подтверждение
Не хватает данных микробиологов. С точки зрения микробиологии исследования не доведены до конца
Ученые продуцировали пару колоний разных типов "бессмертных" клеток рака и затем лишили их питания
Наблюдения велись с целью понять изменилась ли активность генов, которые отвечают за деление и защиту от воздействия химиотерапии
В завершении опыта был получен кусочек ДНК, пострадавший от голодания
Обобщая результаты проведенных экспериментов ученые
установили, что самоуничтожение клеток поставлено природой в зависимость
от
белка и гена Mcl-1
дата публикации: 2.01.2018.
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