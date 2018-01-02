Будем здоровы

Успешной оказалась попытка разработчиков из МГУ провести остановку роста раковых клеток организма.

Методика состоит в том, чтобы опухоль голодала

Эта совместная работа русских и шведских ученых привела все-таки к тому, что развитие болезни перестало прогрессировать

Организм "голодающий" перестает производить белки после чего теряет способность к самоуничтожению

Такие исследования существовали и раньше. Версия о том, что введение ограничений в рацион питания в период прохождения химиотерапии обостряет чувствительность клеток и способствует усилению эффективности лечения получила подтверждение

Не хватает данных микробиологов. С точки зрения микробиологии исследования не доведены до конца

Ученые продуцировали пару колоний разных типов "бессмертных" клеток рака и затем лишили их питания

Наблюдения велись с целью понять изменилась ли активность генов, которые отвечают за деление и защиту от воздействия химиотерапии

В завершении опыта был получен кусочек ДНК, пострадавший от голодания

Обобщая результаты проведенных экспериментов ученые установили, что самоуничтожение клеток поставлено природой в зависимость от

белка и гена Mcl-1

дата публикации: 2.01.2018

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