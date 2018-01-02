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Автомагистраль
Центральная часть города перекрыта, пользуйтесь обычными видами передвижения
ЦОДД рекомендует отказаться от использования автомобилей жителям столицы при поездке в центр Москвы.
В связи с установкой десяти фестивальных площадок на Тверской проезд автомобилей запрещен во многих местах
Первый раз под Новый год Тверская стала пешеходной улицей
ЦОДД предлагает автомобилистам заменить вид транспорта на обычный и отдохнуть от руля
Город захлестнул поток людей, елки и праздничные мероприятия, участники фестивля и туристы
Этому сопутствует приток автомобилистов на дороги столицы
Особые трудности в районе набережной и центральных улиц Москвы
Некоторые проезды закрыты и не везде удается воспользоваться парковкой
Возвращение к обычному графику движения планируется в 15.00 завтрашнего дня
дата публикации: 2.01.2018.
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