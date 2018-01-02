Автомагистраль

В связи с установкой десяти фестивальных площадок на Тверской проезд автомобилей запрещен во многих местах

Первый раз под Новый год Тверская стала пешеходной улицей

ЦОДД предлагает автомобилистам заменить вид транспорта на обычный и отдохнуть от руля

Город захлестнул поток людей, елки и праздничные мероприятия, участники фестивля и туристы

Этому сопутствует приток автомобилистов на дороги столицы

Особые трудности в районе набережной и центральных улиц Москвы

Некоторые проезды закрыты и не везде удается воспользоваться парковкой

Возвращение к обычному графику движения планируется в 15.00 завтрашнего дня

дата публикации: 2.01.2018

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