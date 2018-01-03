Новости Москва Инфо

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Шоу:25-летие празднует группа Markscheider Kunst
Markscheider Kunst назывют грандами клубной жизни Москвы и Питера.
Их назвали даже не ветеранами, а грандами клубизма Москвы и Северной
столицы, ведь они известны и популярны с 1992 года
Память об их выступлениях хранят площадки двух столичных городов РФ
Обмениваясь музыкантами с группами Optimystica Orchestra, ДДТ, регулярно и периодически объезжая половину Европейской территории и осуществляя перевод с языка на язык ска, регги, румбы
они уже долгие годы выпускают альбом за альбомом и сайд-проекты
Запись "Хамелеона", прошла в 2016 году
Концертные аншлаги этой группы много лет никого не удивляют. Все уверены, что и на юбилейном концерте
в здании GREEN CONCERT группу с 25-ти летним стажем ждет аншлаг
Место проведения концерта:
Главклуб
03.01
дата публикации: 2.01.2018.
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