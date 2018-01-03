Новости Москва Инфо

Их назвали даже не ветеранами, а грандами клубизма Москвы и Северной столицы, ведь они известны и популярны с 1992 года

Память об их выступлениях хранят площадки двух столичных городов РФ



Обмениваясь музыкантами с группами Optimystica Orchestra, ДДТ, регулярно и периодически объезжая половину Европейской территории и осуществляя перевод с языка на язык ска, регги, румбы



они уже долгие годы выпускают альбом за альбомом и сайд-проекты



Запись "Хамелеона", прошла в 2016 году



Концертные аншлаги этой группы много лет никого не удивляют. Все уверены, что и на юбилейном концерте

в здании GREEN CONCERT группу с 25-ти летним стажем ждет аншлаг



Место проведения концерта:

Главклуб

03.01

дата публикации: 2.01.2018

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