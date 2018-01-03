Новости Москва Инфо

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Шоу:25-летие празднует группа Markscheider Kunst

Фото: depositphotos/pressmaster

Шоу:25-летие празднует группа Markscheider Kunst

M24.ru 03 января 2018г., 00:00

Markscheider Kunst назывют грандами клубной жизни Москвы и Питера

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Их назвали даже не ветеранами, а грандами клубизма Москвы и Северной столицы, ведь они известны и популярны с 1992 года
Память об их выступлениях хранят площадки двух столичных городов РФ

Обмениваясь музыкантами с группами Optimystica Orchestra, ДДТ, регулярно и периодически объезжая половину Европейской территории и осуществляя перевод с языка на язык ска, регги, румбы 

они уже долгие годы выпускают альбом за альбомом и сайд-проекты

Запись "Хамелеона", прошла в 2016 году

Концертные аншлаги этой группы много лет никого не удивляют. Все уверены, что и на юбилейном концерте 
в здании GREEN CONCERT группу с 25-ти летним стажем ждет аншлаг

Место проведения концерта:
Главклуб
03.01

дата публикации: 2.01.2018

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