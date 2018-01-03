Происшествия

Уголовное дело о ДТП в ХМАО передано в региональное управление СК

Ход расследования ДТП поставлен на контроль в центральном аппарате СК России

Расследование уголовного дела по факту аварии с десятью жертвами в Ханты-Мансийском автономном округе передали региональному СУ СК России. "Такое решение принято в связи с тяжестью наступивших последствий ЧП (гибель несовершеннолетних), произошедшего в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань", – говорится

в сообщении на сайте СК. Также отмечается, что ход расследования ДТП поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошла в 40 километрах восточнее

населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. В ДТП погибли 10 человек, среди которых четверо детей.

Следственным управлением УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления,

предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".



Источник: Москва 24

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