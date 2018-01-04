Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве

Более 10 артистов, занятых в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов, отравились в Москве.

"Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали

для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание", – сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также отметили, что в настоящее время мероприятия продолжаются.

Ситуацию контролирует столичное Управление Роспотребнадзора.

Ранее в одной из столичных саун отравились семь несовершеннолетних детей. У них начался кашель, рвота, было трудно дышать.

Двое попали в реанимацию. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования воды в бассейне.

Расследование уголовного дела продолжается.



Источник: Москва 24

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