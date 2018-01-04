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Встреча США - Россия завершена:видео встречи
Счет матча 4:2, российские хоккеисты потерпели поражение.
3 января в матче 1/4 финала МЧМ-2018 сборная России проиграла сборной США со счетом 4:2.
США U20 – Россия U20: счёт 4:2 в пользу американцев
Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой США. Встреча завершилась со счётом 2:4.
Обзор матча МЧМ-2018 США U20 – Россия U20Сборной США удалось выйти вперед уже на третьей минуте матча, когда Киффер Беллоуз поразил ворота российского голкипера Владислава Сухачева. Российская команда в тот момент находилась в численном меньшинстве.
В середине двадцатиминутки наша команда отыгралась благодаря голу Марселя Шолохова, но затем Кайлер Ямамото вновь вывел США вперёд. Вторая треть матча голов не принесла.
В стартовом отрезке третьего периода, на 44-й минуте, сборной России удалась еще одна результативная контратака: на этот раз шайбу забросил Андрей Алтыбармякян. Но за семь с половиной минут до конца основного времени Киффер Беллоуз оформил дубль, а окончательный результат установил Джоуи Андерсон, поразив пустые ворота.
США U20 – Россия U20: (ВИДЕО голов)
Хоккей. МЧМ-2018. 1/4 финала. США U20 – Россия U20 – 4:2
Голы: 02:18 1:0 Киффер Беллоуз, 10:32 1:1 Марсель Шолохов,
14:34 2:1 Кайлер Ямамото, 43:39 2:2 Андрей Алтыбармакян, 52:31
3:2 Киффер Беллоуз, 59:18 4:2 Джоуи Андерсон.
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