Здесь интересно

Гости рождественского фестиваля увидят на площади Революции известную сказку братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» в жанре буффонады с участием духового оркестра.

«Постановка московского театра «Колор» наполнена музыкой, фокусами и шутками. Дружные гномы научат Белоснежку и зрителей отбивать танцевальные ритмы, раскроют несколько магических секретов и помогут найти праздничное настроение», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 4 января спектакль пройдет в 15:00 – 16:00 и в 18:00 – 19:00, а 6 января зрителей приглашают принять участие в постановке с 15:00 до 16:00

дата публиации: 4 .01.2018

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