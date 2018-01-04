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Здесь интересно

Духовой оркестр выступит на Площади Революции

Фото: РИА новости /Евгений Одиноков

Духовой оркестр выступит на Площади Революции

Информационный Центр Правительства Москвы 04 января 2018г., 04:30

«Путешествие в Рождество» представляет театральную интерпретацию сказки «Белоснежка и семь гномов»

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Гости рождественского фестиваля увидят на площади Революции известную сказку братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» в жанре буффонады с участием духового оркестра.

«Постановка московского театра «Колор» наполнена музыкой, фокусами и шутками. Дружные гномы научат Белоснежку и зрителей отбивать танцевальные ритмы, раскроют несколько магических секретов и помогут найти праздничное настроение», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 4 января спектакль пройдет в 15:00 – 16:00 и в 18:00 – 19:00, а 6 января зрителей приглашают принять участие в постановке с 15:00 до 16:00

дата публиации: 4 .01.2018

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