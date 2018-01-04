Здесь интересно

На Рождество, 7 января 2018 года, гости парка "Гончаровский" смогут перенестись в царство Снежной̆ королевы, героини одноименной̆ сказки Х. К. Андерсена.

Отмечается, что гостей праздника ждут веселые конкурсы, эстафеты и колядки, которые проведут на катке герои сказки: Кай, Герда и сама Снежная королева.

«Рождество в парке "Гончаровский" пройдёт в сказочном стиле. Празднование перенесет гостей̆ в холодной̆, но красивейшее царство Снежной̆ королевы, героини одноимённой̆ сказки Х.К. Андерсена. Пришедших отметить праздник в парке, ждут веселые конкурсы, эстафеты и колядки. Активности будут происходить на катке, а проведут их главные герои сказки: мальчик Кай, его подруга Герда, ну и конечно сама Снежная королева! Парк ждет всех гостей̆ к 13.00, вход свободный̆», - говорится в сообщении.

Уточняется, что праздник состоится 7 января с 13:00 до 19:00.

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