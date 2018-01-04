Московская сцена
"Сказка о царе Салтане" наполнит своим волшебством атмосферу Москвы
Аллегорическая постановка станет незабываемой для детей и взрослых.
Московский Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко предлагает наполнить волшебством новогодние каникулы.
7 января театр приглашает на "Сказку о царе Салтане" — любимицу юных зрителей уже без малого двадцать лет.
Спектакль не теряет своей изобретательности: здесь есть и чудеса для детей, и загадки для взрослых.
Здесь не просто декорации и артисты: здесь артисты играют деревья, коров и коз, морских гадов, маковки церквей и сам "чудный город", в котором оказываются Гвидон и Царица Милитриса – целый мир рождается на пустой сцене.
А маленький Гвидон, Белка и Шмели — это дети, артисты детского хора театра.
предоставлено пресс-службой/Вадим Лапин
Начало в 12:00. Основная сцена.
Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
07.01.
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