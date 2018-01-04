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Автомагистраль

Автомобильная авария с тремя пострадавшими случилась в городе

Фото: ТАСС

Автомобильная авария с тремя пострадавшими случилась в городе

M24.ru 04 января 2018г., 07:25

В  катастрофу оказалcя вовлечен ряд автомобилей, находящийся на автотрассе МКАД

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Проблема с передвижением автомобилей обнаружена в СЗАО

Итогом этого происшествия стали трое пострадавших, среди них есть грудной ребенок

По сообщению информатора экстренных служб Москвы происшествие случилось в Тушино на 70-м км внешней части МКАД

Обстоятельства аварии выясняют служащие полицейского участка

Ранее днем от крупной автомобильной катастрофы изнутри МКАД осталось трое пострадавших

дата публикации: 4.01.2018

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