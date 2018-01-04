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Автомагистраль
Автомобильная авария с тремя пострадавшими случилась в городе
В катастрофу оказалcя вовлечен ряд автомобилей, находящийся на автотрассе МКАД.
Проблема с передвижением автомобилей обнаружена в СЗАО
Итогом этого происшествия стали трое пострадавших, среди них есть грудной ребенок
По сообщению информатора экстренных служб Москвы происшествие случилось в Тушино на 70-м км внешней части МКАД
Обстоятельства аварии выясняют служащие полицейского участка
Ранее днем от крупной автомобильной катастрофы изнутри МКАД осталось трое пострадавших
дата публикации: 4.01.2018.
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