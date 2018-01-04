Автомагистраль

Проблема с передвижением автомобилей обнаружена в СЗАО

Итогом этого происшествия стали трое пострадавших, среди них есть грудной ребенок

По сообщению информатора экстренных служб Москвы происшествие случилось в Тушино на 70-м км внешней части МКАД

Обстоятельства аварии выясняют служащие полицейского участка

Ранее днем от крупной автомобильной катастрофы изнутри МКАД осталось трое пострадавших

дата публикации: 4.01.2018

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