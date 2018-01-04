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Гаджет

Гаджет:Старт акции фирмы Apple запущен раньше намеченной даты

Фото: ТАСС/Juarez/DPA

Гаджет:Старт акции фирмы Apple запущен раньше намеченной даты

M24.ru 04 января 2018г., 08:29

Произошли изменения и запуск акции компании Apple начался раньше объявленной даты

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Зарядка батареи как известно необходима для ускорения работы смартфона

Наверное это послужило поводом для более раннего старта и запуска акции компанией Apple, которая нацелена на смену аккумуляторов iPhone

Процедура смены батареек нацелена на обладателей iPhone 6 и более ранних моделей

Дешевле обойдется замена вышедшего из употребления iPhone 6 29 долларов против 79

Фирма Apple признала официально и извинилась за преднамеренное снижение быстродействия ряда стареньких моделей iPhone
Как только произойдет обновление ОС замена батарей станет применима и к модели iPhone 7

Существует иск на компанию Apple, первым его подавал Богданович, в нем обращено внимание судей на факт замедления старых моделей iPhone целью которого было увеличение количества пользователей

дата публикации: 4.01.2018

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