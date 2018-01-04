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Гаджет:Старт акции фирмы Apple запущен раньше намеченной даты
Произошли изменения и запуск акции компании Apple начался раньше объявленной даты.
Зарядка батареи как известно необходима для ускорения работы смартфона
Наверное это послужило поводом для более раннего старта и запуска акции компанией Apple, которая нацелена на смену аккумуляторов iPhone
Процедура смены батареек нацелена на обладателей iPhone 6 и более ранних моделей
Дешевле обойдется замена вышедшего из употребления iPhone 6 29 долларов против 79
Фирма Apple признала официально и извинилась за
преднамеренное снижение быстродействия ряда стареньких моделей iPhone
Как только произойдет обновление ОС замена батарей станет применима и к модели iPhone 7
Существует иск на компанию Apple, первым его подавал Богданович, в нем обращено внимание судей на факт замедления старых моделей iPhone целью которого было увеличение количества пользователей
дата публикации: 4.01.2018.
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