Московская сцена

В основу постановки Сергея Виноградова положены два варианта горьковской пьесы "Васса Железнова" — первоначальный

и более известный "второй".

Спектакль на очень актуальную сегодня тему — что делают с людьми деньги — решен в необычном для знаменитой драмы жанровом ключе.

На моссоветовской сцене горьковские герои зачастую выражают свои чувства "высоким словом русского романса".

Художник-постановщик — Мария Рыбасова. Художник по костюмам — Виктория Севрюкова.

В спектакле заняты Валентина Талызина, Леонид Сеченко, Юрий Черкасов, Андрей Межулис, Ирина Климова/Яна Львова, Лилия Волкова, Анна Гарнова, Александр Бобровский, Виктор Гордеев, Владимир Горюшин, Марина Кондратьева, Татьяна Родионова.

Театр им. Моссовета

07.01

.