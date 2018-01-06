Московская сцена
"Васса" актуальна в наше время
Еще одна постановка знаменитой пьесы Максима Горького завтра будет представлена зрителям театра им. Моссовета. 7, 14, 30 января — премьера — Максим Горький "Васса" (16+). Драма в двух действиях. Премьера театра посвящена 150-летию со дня рождения Горького, которое будет отмечаться в 2018 году.
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В основу постановки Сергея Виноградова положены два варианта горьковской пьесы "Васса Железнова" — первоначальный
и более известный "второй".
Спектакль на очень актуальную сегодня тему — что делают с людьми деньги — решен в необычном для знаменитой драмы жанровом ключе.
На моссоветовской сцене горьковские герои зачастую выражают свои чувства "высоким словом русского романса".
Художник-постановщик — Мария Рыбасова. Художник по костюмам — Виктория Севрюкова.
В спектакле заняты Валентина Талызина, Леонид Сеченко, Юрий Черкасов, Андрей Межулис, Ирина Климова/Яна Львова, Лилия Волкова, Анна Гарнова, Александр Бобровский, Виктор Гордеев, Владимир Горюшин, Марина Кондратьева, Татьяна Родионова.
Театр им. Моссовета
07.01.
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