Московская сцена

Эти два неугомонных пенсионера — "уходящая натура", белые вороны на фоне жестокого современного утилитарного мира. Действие происходит во Франции, но могло бы происходить в любом другом месте, где господствует прагматизм, а добрые чувства и любовь к ближнему воспринимаются как сентиментальные рудименты.

Спектакль о том, что старость — целая планета, на которую попадет каждый, если ему посчастливится жить долго, чего, к сожалению, в своем высокомерном эгоизме и эгоцентризме плохо понимают молодые.

Постановка — Сергей Аронин. В спектакле заняты Виктор Сухоруков, Андрей Шарков, Алексей Трофимов/Владимир Прокошин, Владимир Андриянов/Дмитрий Подадаев, Яна Львова/Александра Кузенкина/Татьяна Храмова, Антон Поспелов/Евгений Ратьков.

Театр им. Моссовета

07.01

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