Московская сцена
На московских театральных подмостках еще одна премьера постановщика Сергея Аронина
Спектакль-трагикомедия о пожилых людях, которые с иронией стареют во Франции иногда сталкиваясь с жестокостью современной действительности. 7, 18 и 26 января — премьера — Мария Ризнич "Встречайте, мы уходим" (16+). Трагикомедия в двух действиях. Главные герои спектакля Мартин (Виктор Сухоруков) и Ланс (артист БДТ им. Товстоногова Андрей Шарков) — романтики и мечтатели, верящие в целительную силу добрых человеческих отношений..
Эти два неугомонных пенсионера — "уходящая натура", белые вороны на фоне жестокого современного утилитарного мира. Действие происходит во Франции, но могло бы происходить в любом другом месте, где господствует прагматизм, а добрые чувства и любовь к ближнему воспринимаются как сентиментальные рудименты.
Спектакль о том, что старость — целая планета, на которую попадет каждый, если ему посчастливится жить долго, чего, к сожалению, в своем высокомерном эгоизме и эгоцентризме плохо понимают молодые.
Постановка — Сергей Аронин. В спектакле заняты Виктор Сухоруков, Андрей Шарков, Алексей Трофимов/Владимир Прокошин, Владимир Андриянов/Дмитрий Подадаев, Яна Львова/Александра Кузенкина/Татьяна Храмова, Антон Поспелов/Евгений Ратьков.
Театр им. Моссовета
07.01.
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