В Минобороны РФ рассказали подробности сближения российских Су-30СМ и истребителей F-15 НАТО в небе над Балтикой.

Как пояснили в ведомстве, 23 ноября и 13 декабря 2017 года экипажи самолетов ВВС РФ проводили плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Границ других государств российские истребители не нарушили, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", − цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Также в Минобороны отметили, что во время полетов истребители F-15 приблизились к российским самолетам на безопасное расстояние, а затем изменили курс и удалились.

Ранее ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30. По информации Минобороны США, на записи представлены инциденты перехвата 23 ноября и 13 декабря Уточняется, что в перехватах участвовали пилоты 48-й авиационной группы ВВС США, базирующейся в Великобритании.

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