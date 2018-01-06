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Автомагистраль
До апреля действуют ограничения на автодороге ул. Нарвская
Центр транспортного комплекса Москвы сообщил об ограничениях на Нарвской улице.
Ограничения на проезд транспорта вводятся на двух участках Нарвской улицы
Ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях и продлятся до 1 марта 2018 года. Уточняется, что с 10 января проезд транспорта ограничат на участке от Верхнего Головинского пруда до дома № 2, строение 1, по улице Нарвская. Кроме того, с 25 января аналогичные меры введут на участке между домом № 9а и домом № 15, корпус 1 на Нарвской улице.
Как отметили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение будет действовать круглосуточно, с поэтапным занятием одной полосы и созданием временных уширений..
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