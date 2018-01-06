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Автомагистраль

До апреля действуют ограничения на автодороге ул. Нарвская

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

До апреля действуют ограничения на автодороге ул. Нарвская

M24.ru 06 января 2018г., 12:36

Центр транспортного комплекса Москвы сообщил об ограничениях на Нарвской улице

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Ограничения на проезд транспорта вводятся на двух участках Нарвской улицы

Ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях и продлятся до 1 марта 2018 года. Уточняется, что с 10 января проезд транспорта ограничат на участке от Верхнего Головинского пруда до дома № 2, строение 1, по улице Нарвская. Кроме того, с 25 января аналогичные меры введут на участке между домом № 9а и домом № 15, корпус 1 на Нарвской улице.

Как отметили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение будет действовать круглосуточно, с поэтапным занятием одной полосы и созданием временных уширений.

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