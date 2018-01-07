Происшествия
Авиа:Очередная атака совершена на авиабазу «Хмеймим»
База для военных из России опять вынуждена отражать атаки со стороны боевиков.
База для военных из РФ под названием «Хмеймим» в Сирии атакована.
По сообщениям из постоянных информационных источников нападение произошло в сирийской провинции Латакия
Атакующие дроны в ответ частично пострадали, некоторые из них были сбиты русскими военными
Степень ущерба в результате военных действий пока неизвестна
С виду наивные действия беспилотных средств с минами ручного
производства с учетом массового применения могут нанести технике
значительный ущерб
Одновременно с атакой боевики оказали информационное давление на правительство Сирии, заявив о «Движении свободных алавитов», которое неожиданно сообщило о нанесении ущерба единицам техники на военной базе, повреждении или уничтожении установки С-400
дата публикации: 7.01.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.