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Происшествия

Авиа:Очередная атака совершена на авиабазу «Хмеймим»

Авиа:Очередная атака совершена на авиабазу «Хмеймим»

www.topnews.ru 07 января 2018г., 12:48

База для военных из России опять вынуждена отражать атаки со стороны боевиков

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База для военных из РФ под названием «Хмеймим» в Сирии атакована.

По сообщениям из постоянных информационных источников нападение произошло в сирийской провинции Латакия

Атакующие дроны в ответ  частично пострадали, некоторые из них были сбиты  русскими военными

Степень ущерба в результате военных действий пока неизвестна

С виду наивные действия беспилотных средств с минами ручного производства с учетом массового применения могут нанести технике  значительный ущерб

Одновременно с атакой боевики оказали информационное давление на правительство Сирии, заявив о «Движении свободных алавитов», которое неожиданно сообщило о нанесении ущерба единицам техники на военной базе, повреждении или уничтожении установки С-400

дата публикации: 7.01.2018

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