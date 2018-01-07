Глава православной иерархии перед одним из крупнейших в жизни каждого верующего праздником постарался дать достаточно понятное объяснение причин, при которых по библейским описаниям возможно наступление "Апокалипсиса"

Полнейшее поглащение добра злом может сделать человечество недееспособным

Это может произойти при вытеснении добра злом, ресурс жизнеобеспечения при этом для человечества будет исчерпан

Смещение акцентов в обществе, попытка глобального уровня поставить человеческие ценности рядом, а это как раз и является симптомом для всеобщего прихода к победе зла

Глава РПЦ заметил также, что жители Земли сейчас находятся не в начальной стадии неуемного нарастания зла, этот путь пройден

А это веская причина для того, чтобы РПЦ не только говорила, но настойчиво предупреждала паству об опасности самоунижтожения в результате духовного несовершенства и недостатка внутренней истиной веры в Бога

дата публикации: 7.01.2018

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