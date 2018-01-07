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Cпорт

Женская эстафета в гонках, биатлон КМ-2018

Женская эстафета в гонках, биатлон КМ-2018

www.topnews.ru 07 января 2018г., 14:16

КМ: очередной виток соревнований идет сейчас, трансляцию можно видеть по Матч-ТВ

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Оберхоф принял спортсменов и сейчас на трассе состязаются женщины

Представительницы прекрасного пола встретились в рамках четвертого этапа гоночных состязаний

Прямой эфир уже идет по каналу "Матч ТВ", для тех кто умеет обращаться с Сетью есть возможность следить за соревнованиями в интернете
Нынешняя эстафетная гонка выберет сильнейших из двадцати спортивных команд

Согласно распоряжению тренерского  коллектива РФ состав сформирован в  списке из Виктории Сливко и Дарьи Виролайннен, а также из Татьяны Акимовой и Екатерины  Юрловой-Перхт

Они имеют опыт игр во после участия во 2-м состязании КМ

Хохфильцен не принес им удачи и они заняли  четвертую ступень пьедестала

дата публикации: 7.01.2018

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