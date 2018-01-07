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Женская эстафета в гонках, биатлон КМ-2018
КМ: очередной виток соревнований идет сейчас, трансляцию можно видеть по Матч-ТВ.
Оберхоф принял спортсменов и сейчас на трассе состязаются женщины
Представительницы прекрасного пола встретились в рамках четвертого этапа гоночных состязаний
Прямой эфир уже идет по каналу "Матч ТВ", для тех кто умеет обращаться с
Сетью есть возможность следить за соревнованиями в интернете
Нынешняя эстафетная гонка выберет сильнейших из двадцати спортивных команд
Согласно распоряжению тренерского коллектива РФ состав сформирован в списке из Виктории Сливко и Дарьи Виролайннен, а также из Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой-Перхт
Они имеют опыт игр во после участия во 2-м состязании КМ
Хохфильцен не принес им удачи и они заняли четвертую ступень пьедестала
дата публикации: 7.01.2018
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