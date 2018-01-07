Оберхоф принял спортсменов и сейчас на трассе состязаются женщины

Представительницы прекрасного пола встретились в рамках четвертого этапа гоночных состязаний

Прямой эфир уже идет по каналу "Матч ТВ", для тех кто умеет обращаться с Сетью есть возможность следить за соревнованиями в интернете

Нынешняя эстафетная гонка выберет сильнейших из двадцати спортивных команд

Согласно распоряжению тренерского коллектива РФ состав сформирован в списке из Виктории Сливко и Дарьи Виролайннен, а также из Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой-Перхт

Они имеют опыт игр во после участия во 2-м состязании КМ

Хохфильцен не принес им удачи и они заняли четвертую ступень пьедестала

дата публикации: 7.01.2018

биатлон Кубок мира сезон Ново-Место игры 2016/2017 эстафета супермикст индивидуальная гонка спринт гонка преследования женщины Кубок IBU мужчины сборная России состав сборной

.