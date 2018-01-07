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Cпорт

Кубок мира:Оберхоф разыгрывает комплект медалей

Кубок мира:Оберхоф разыгрывает комплект медалей

http://www.vseprosport.ru/ 07 января 2018г., 16:05

Мужская гонка четвертого этапа проходит сегодня в городе Оберхоф, эстафета начнется в 16:30 мск

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Завершающей является сегодняшняя гонка четвертого этапа КМ, стартуют двадцать пять команд биатлонистов

Ожесточенная борьба за медали возможно разыграется на трассе

В любом случае огромный интерес к соревнованиям очевиден и трансляцию по каналу "Матч-ТВ" уже сейчас готовятся смотреть многие поклонники этого вида спорта

Тренерский совет определил участников гонки:

Перечень представителей норвежского спорта состоит из Ветле Кристиансена и Хенрика Л Абе-Лунда,  а также из Ларса-Хельге Биркеланда и господина Бё

Cписок представителей французских биатлонного спорта состоит из Эмильен Жаклена и Жана-Гийома Беатрикса,  а также из Кентена Фийона Майе и господина Гинонна

Участники игр и Германии выдвинули своих представителей Романа Реса и Йоханнеса Кюна, Бенедикта Доллья и господина Пайффера

Россия - Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Антон Шипулин

Прогноз на соревнования:

Россия - Германия П1
3%
1.77
Австрия - Канада
3%
1.59

дата публикации: 7.01.2018

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