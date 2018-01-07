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Кубок мира:Оберхоф разыгрывает комплект медалей
Мужская гонка четвертого этапа проходит сегодня в городе Оберхоф, эстафета начнется в 16:30 мск.
Завершающей является сегодняшняя гонка четвертого этапа КМ, стартуют двадцать пять команд биатлонистов
Ожесточенная борьба за медали возможно разыграется на трассе
В любом случае огромный интерес к соревнованиям очевиден и трансляцию по каналу "Матч-ТВ" уже сейчас готовятся смотреть многие поклонники этого вида спорта
Тренерский совет определил участников гонки:
Перечень представителей норвежского спорта состоит из Ветле Кристиансена и Хенрика Л Абе-Лунда, а также из Ларса-Хельге Биркеланда и господина Бё
Cписок представителей французских биатлонного спорта состоит из Эмильен Жаклена и Жана-Гийома Беатрикса, а также из Кентена Фийона Майе и господина Гинонна
Участники игр и Германии выдвинули своих представителей Романа Реса и Йоханнеса Кюна, Бенедикта Доллья и господина Пайффера
Россия - Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Антон Шипулин
Прогноз на соревнования:
Россия - Германия П1
3%
1.77
Австрия - Канада
3%
1.59
дата публикации: 7.01.2018
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