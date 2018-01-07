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Новости Москва Инфо
Станция Калужско-Рижской линии метро проверяется на наличие взрывчатки
Идет проверка сообщения об угрозе взрыва в метрополитене на станции "Калужская".
Полиция осуществляет проверку информации о возможности взрыва в метрополитене
На этот раз объект проверки - станция "Калужская"
Специальные службы города исследуют Калужско-Рижскую линию метрополитена в связи с поступившей в поицию информацией о возможном взрыве
Подразделения для борьбы с подобными явленниями прибыли, сотрудники-кинологи с собаками методично обследуют территорию
Угроза взрыва не нарушила график движения на этой ветке в метро
Обстоятельства инцидента выясняются
дата публикации: 7.01.2018.
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