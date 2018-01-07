Новости Москва Инфо

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Станция Калужско-Рижской линии метро проверяется на наличие взрывчатки

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Станция Калужско-Рижской линии метро проверяется на наличие взрывчатки

M24.ru 07 января 2018г., 21:03

Идет проверка сообщения об угрозе взрыва в метрополитене на станции "Калужская"

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Полиция осуществляет проверку информации о возможности взрыва в метрополитене

На этот раз объект проверки - станция "Калужская"

Специальные службы города исследуют Калужско-Рижскую линию метрополитена в связи с поступившей в поицию информацией о возможном взрыве

Подразделения для борьбы с подобными явленниями прибыли, сотрудники-кинологи с собаками методично обследуют территорию

Угроза взрыва не нарушила график движения на этой ветке в метро

Обстоятельства инцидента выясняются

дата публикации: 7.01.2018

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