Новости Москва Инфо

Полиция осуществляет проверку информации о возможности взрыва в метрополитене

На этот раз объект проверки - станция "Калужская"

Специальные службы города исследуют Калужско-Рижскую линию метрополитена в связи с поступившей в поицию информацией о возможном взрыве

Подразделения для борьбы с подобными явленниями прибыли, сотрудники-кинологи с собаками методично обследуют территорию

Угроза взрыва не нарушила график движения на этой ветке в метро

Обстоятельства инцидента выясняются

дата публикации: 7.01.2018

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