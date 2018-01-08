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Новости Москва Инфо
Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Москвы
Стало известно, что столкновение произошло между легковым автомобилем и маршруткой.
После ДТП легкового автомобиля и маршрутки пострадали пять человек
Происшествие произошло в Подмосковье и после информации от ГУ МВД РФ стало известно о числе пострадавших в автомобильной катастрофе
Предварительные данные поступили по аварии на первом километре
Обстоятельства происшествия выясняются и сейчас идет проверка
Жертв аварии нет, погибших не обнаружено
дата публикации: 8.01.2018.
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