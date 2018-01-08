Новости Москва Инфо

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Москвы

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Москвы

M24.ru 08 января 2018г., 00:18

Стало известно, что столкновение произошло между легковым автомобилем и маршруткой

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После  ДТП легкового автомобиля и маршрутки пострадали пять человек

Происшествие произошло в Подмосковье и после информации от ГУ МВД РФ стало известно о числе пострадавших в автомобильной катастрофе

Предварительные данные поступили по аварии на первом километре

Обстоятельства происшествия выясняются и  сейчас идет проверка

Жертв аварии нет, погибших не обнаружено

дата публикации: 8.01.2018

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