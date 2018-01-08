Новости Москва Инфо

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На некоторых автодорогах перекрывают проезд десятого числа
Технические мероприятия являются поводом для перекрытия автомобильных трасс.
Перекрыть движение транспорта предполагается в первой половине января по техническим причинам
Автодороги Москвы согласно уточненным данным перекрываются
список адресов:
ул. Юлиуса Фучика: при переезде к ул. Брестская 2-я
ул. Васильевская: при переезде к ул. Брестская 2-я
Период действия: 10.01.2018 по 20.02.2018, 25.03.2018 - 1.06.2018
при переезде по ул. Гашека
Период действия ограничений: 10.02.2018 по 20.02.2018, 25.03.2018 - 1.06.2018
ЗАО: в районе Толстопальцево
при переезде с ул. Советская на ул. Интернациональная
ул. Интернациональная: при переезде с ул. Советская к дому 20
ул. Интернациональная: при переезде к дублерy Боровского шоссе
ул. Изваринская: при переезде к дублерy Боровского шоссе
ул. Октябрьская: при переезде к дублерy Боровского шоссе
Период действия ограничений: 10 - 30 января, 15 - 30 мая
дата публикации: 7.01.2018.
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