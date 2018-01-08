Новости Москва Инфо

Перекрыть движение транспорта предполагается в первой половине января по техническим причинам

Автодороги Москвы согласно уточненным данным перекрываются

список адресов:

ул. Юлиуса Фучика: при переезде к ул. Брестская 2-я

ул. Васильевская: при переезде к ул. Брестская 2-я



Период действия: 10.01.2018 по 20.02.2018, 25.03.2018 - 1.06.2018



при переезде по ул. Гашека



Период действия ограничений: 10.02.2018 по 20.02.2018, 25.03.2018 - 1.06.2018



ЗАО: в районе Толстопальцево

при переезде с ул. Советская на ул. Интернациональная

ул. Интернациональная: при переезде с ул. Советская к дому 20

ул. Интернациональная: при переезде к дублерy Боровского шоссе

ул. Изваринская: при переезде к дублерy Боровского шоссе

ул. Октябрьская: при переезде к дублерy Боровского шоссе

Период действия ограничений: 10 - 30 января, 15 - 30 мая

дата публикации: 7.01.2018

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