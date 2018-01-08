Новости Москва Инфо

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На некоторых автодорогах перекрывают проезд десятого числа

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

На некоторых автодорогах перекрывают проезд десятого числа

M24.ru 08 января 2018г., 00:00

Технические мероприятия  являются поводом для перекрытия автомобильных трасс

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Перекрыть движение транспорта  предполагается  в первой половине января по техническим причинам

Автодороги Москвы согласно уточненным данным перекрываются

список адресов:

ул. Юлиуса Фучика: при переезде к ул. Брестская 2-я
ул. Васильевская: при переезде к ул. Брестская 2-я

Период действия: 10.01.2018 по 20.02.2018,  25.03.2018 - 1.06.2018

при переезде  по ул. Гашека

Период действия ограничений: 10.02.2018 по 20.02.2018, 25.03.2018 - 1.06.2018

ЗАО: в районе Толстопальцево

при переезде с  ул. Советская на ул. Интернациональная
ул. Интернациональная: при переезде с  ул. Советская к дому 20
ул. Интернациональная: при переезде к дублерy Боровского шоссе
ул. Изваринская: при переезде к дублерy Боровского шоссе
ул. Октябрьская: при переезде к дублерy Боровского шоссе

Период действия ограничений: 10 - 30 января,  15 - 30 мая

дата публикации: 7.01.2018

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