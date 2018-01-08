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Cпорт

Кришито оценивает возможность перехода в «Дженоа»

Фото: © Фото Андрея Никитченкова

Кришито оценивает возможность перехода в «Дженоа»

ИА «РОСБАЛТ» 08 января 2018г., 11:00

Петербургский «Зенит» взможно скоро вынужден будет искать нового игрока

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Достаточно своеобразно провел свое время в отпуске член клуба «Зенит» Доменико Кришито

Он посетил матч  «Дженоа» - «Сассуоло», при этом футболист настолько запомнился папарацци, что те начали писать едва ли не во все газеты о его предстоящем расставании с  командой «Зенит»

Просочились слухи о том, что  Доменико намерен перейти к генуэзцам как свободный игрок.

Ведь контракт у Доменико с «Зенитом» заканчивается летом

Команда «Дженоа» явно дат понять, что не сможет удовлетворить такой уровень мастерства на футбольном поле как у  Кришито материально

Иначе говоря "I'm short of money" отвечают теперь футболистам в «Дженоа»

Свои планы на знаменитого игрока вынашивают еще две команды «Интер» и «Наполи»

Конечно все это наверное сплетни, и все мы надеемся,,  что игрок продолжит свою карьеру в петербургском клубе «Зенит»

дата публикации: 8.01.2018

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Москва-Инфо

   