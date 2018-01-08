Cпорт
Кришито оценивает возможность перехода в «Дженоа»
Петербургский «Зенит» взможно скоро вынужден будет искать нового игрока.
Достаточно своеобразно провел свое время в отпуске член клуба «Зенит» Доменико Кришито
Он посетил матч «Дженоа» - «Сассуоло», при этом
футболист настолько запомнился папарацци, что те начали писать едва ли не во
все газеты о его предстоящем расставании с командой «Зенит»
Просочились слухи о том, что Доменико намерен перейти к генуэзцам как свободный игрок.
Ведь контракт у Доменико с «Зенитом» заканчивается летом
Команда «Дженоа» явно дат понять, что не сможет удовлетворить такой уровень мастерства на футбольном поле как у Кришито материально
Иначе говоря "I'm short of money" отвечают теперь футболистам в «Дженоа»
Свои планы на знаменитого игрока вынашивают еще две команды «Интер» и «Наполи»
Конечно все это наверное сплетни, и все мы надеемся,, что игрок продолжит свою карьеру в петербургском клубе «Зенит»
дата публикации: 8.01.2018.
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