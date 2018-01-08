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Политика

CФ: Иск Евросоюза может стать причиной исключения РФ из членов ВТО

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

CФ: Иск Евросоюза может стать причиной исключения РФ из членов ВТО

M24.ru 08 января 2018г., 11:40

Калашников уведомил об ограничении членства русских в работе Всемирной торговой организации как следствие скандальной истории с 700 тысяч тонн свинины

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Заявление о предполагаемом исключении русских из  рядов World Trade Organization прозвучало  из уст Калашникова

Он откровенно сообщил о том, что после реализации иска Евросоюза членство РФ в рядах World Trade Organization станет весьма условным и на него будет наложен ряд существенных ограничений

Калашников прокомментировал ситуацию и выразил недоумение по факту подобного инцидента

Он считает, что такое ограничение является противоречием по отношению к принципам WTO и откровенно заявляет о том,что первыми нарушили эти принципы члены Евросоюза
Евросоюз уже делал заявление о своем твердом намерении взыскать с России  1,39 млрд евро за 700 тысяч тонн свинины, поставленных в Россию в 2013 году.

Однако СФ оспорили это право со стороны Евросоюза

Согласно с правилами  World Trade Organization на решение таких спорных вопросов в арбитражном суде обычно дают 60 дней

дата публикации: 8.01.2018

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Москва-Инфо

   