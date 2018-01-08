Политика
CФ: Иск Евросоюза может стать причиной исключения РФ из членов ВТО
Калашников уведомил об ограничении членства русских в работе Всемирной торговой организации как следствие скандальной истории с 700 тысяч тонн свинины.
Заявление о предполагаемом исключении русских из рядов World Trade Organization прозвучало из уст Калашникова
Он откровенно сообщил о том, что после реализации иска Евросоюза членство РФ в рядах World Trade Organization станет весьма условным и на него будет наложен ряд существенных ограничений
Калашников прокомментировал ситуацию и выразил недоумение по факту подобного инцидента
Он считает, что такое ограничение является противоречием по
отношению к принципам WTO и откровенно заявляет о том,что первыми нарушили эти
принципы члены Евросоюза
Евросоюз уже делал заявление о своем твердом намерении взыскать с России 1,39 млрд евро за 700 тысяч тонн свинины, поставленных в Россию в 2013 году.
Однако СФ оспорили это право со стороны Евросоюза
Согласно с правилами World Trade Organization на решение таких спорных вопросов в арбитражном суде обычно дают 60 дней
дата публикации: 8.01.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.