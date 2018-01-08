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Политика

Выборы-2018:Прием документов от самовыдвиженцев прекращен

Фото: © Фото с сайта www.kremlin.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Выборы-2018:Прием документов от самовыдвиженцев прекращен

ИА «РОСБАЛТ» 08 января 2018г., 13:08

Элла Памфилова обнародовала информацию о количестве претендентов на участие в выборах президента РФ

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ЦИК оформил право на участие в процедуре выборов 2018 года для 67 претендентов

Элла Памфилова подтвердила участие среди них 46-ти самовыдвиженцев

Либеральное отношение воцарилось с 2012 года в избирательной системе

Это затронуло выборное законодательство и существенно упростило процедуру регистрации различных партий

Теперь в стране насчитывается около семидесяти партий и регистрация при желании баллотироваться в президенты тоже упростилась

67 претендентов являются представителями 21 партии и 46 из них самовыдвиженцы

18 марта состоятся выборы и ЦИК обращает внимание электората, что с 8.01.2018 прием документов от самовыдвиженцев баллотирующихся на выборах в президенты РФ прекращен

дата публикации: 8.01.2018

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