Политика
Выборы-2018:Прием документов от самовыдвиженцев прекращен
Элла Памфилова обнародовала информацию о количестве претендентов на участие в выборах президента РФ.
ЦИК оформил право на участие в процедуре выборов 2018 года для 67 претендентов
Элла Памфилова подтвердила участие среди них 46-ти самовыдвиженцев
Либеральное отношение воцарилось с 2012 года в избирательной системе
Это затронуло выборное законодательство и существенно упростило процедуру регистрации различных партий
Теперь в стране насчитывается около семидесяти партий и регистрация при желании баллотироваться в президенты тоже упростилась
67 претендентов являются представителями 21 партии и 46 из них самовыдвиженцы
18 марта состоятся выборы и ЦИК обращает внимание электората, что с 8.01.2018 прием документов от самовыдвиженцев баллотирующихся на выборах в президенты РФ прекращен
дата публикации: 8.01.2018.
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