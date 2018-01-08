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Здесь интересно

Призеры знаменитой американской премии объявлены

Призеры знаменитой американской премии объявлены

M24.ru 08 января 2018г., 15:07

75-я церемония для престижнейших  американских режиссеров и актеров выбрала достойных среди претендентов на статуэтки номинантам

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Объявлены счастливые обладатели номинации от ассоциации инопрессы Голливуда наиболее престижной в Америке

Победителями стали:

1. наиболее престижная драматургия

фильм Макдонаха  - это  призер, который вошел в число самых достойных в сценарическом мастерстве и в исполнении роли второго плана
В это картине исполнила одну из ролей Макдорманд, которую признали победительницей в драматическом жанре

2. наиболее престижная комедия и мелодрамма - "Леди Берд"

3. наиболее престижным сериалом среди сериалов мини-формата выбран фильм с Николь Кидман

Поощрение от "Золотого глобуса" получили сериалы  "Рассказ служанки" и "Удивительная миссис Майзел"

3. наиболее престижный фильм иностранного производства - германская лента"На пределе"

75-я церемония вручения "Золотого глобуса" состоялась в Лос-Анджелесе 7 января.

дата публикации: 8.01.2018

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