Здесь интересно

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Призеры знаменитой американской премии объявлены
75-я церемония для престижнейших американских режиссеров и актеров выбрала достойных среди претендентов на статуэтки номинантам.
Объявлены счастливые обладатели номинации от ассоциации инопрессы Голливуда наиболее престижной в Америке
Победителями стали:
1. наиболее престижная драматургия
фильм Макдонаха - это призер, который вошел в число самых
достойных в сценарическом мастерстве и в исполнении роли второго плана
В это картине исполнила одну из ролей Макдорманд, которую признали победительницей в драматическом жанре
2. наиболее престижная комедия и мелодрамма - "Леди Берд"
3. наиболее престижным сериалом среди сериалов мини-формата выбран фильм с Николь Кидман
Поощрение от "Золотого глобуса" получили сериалы "Рассказ служанки" и "Удивительная миссис Майзел"
3. наиболее престижный фильм иностранного производства - германская лента"На пределе"
75-я церемония вручения "Золотого глобуса" состоялась в Лос-Анджелесе 7 января.
дата публикации: 8.01.2018.
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