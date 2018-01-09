Cпорт
ОИ-2018 для российских лыжникрв могут не состояться
МОК отстранило российских лыжников от участия в Олимпиаде и возможно они не поедут в этом году в Пхенчхан.
Российские лыжники, пожизненно отстраненные МОК от участия в Олимпиадах, могут не поехать на Игры-2018 в Пхенчхане даже в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Мы подавали апелляции на решение федерации о недопуске их на все соревнования под своей эгидой. Ведь получается, что российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры", – цитирует Вяльбе RT.
Глава Федерации отметила, что сохраняет веру в справедливость в ожидании решения CAS. Слушания по делам отстраненных спортсменов пройдут до 27 января включительно.
Ранее российские лыжники путем голосования приняли решение выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.
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