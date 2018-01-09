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Политика

Cтартовали переговоры КНДР и Южной Кореи

Cтартовали переговоры КНДР и Южной Кореи

ИА «РОСБАЛТ» 09 января 2018г., 07:44

Пханмундж стал местом для урегулирования проблем между Сеулом и Пхеньяном

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Между Республикой Корея и КНДР начались переговоры в приграничном пункте Пханмунджом. Их главной темой станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна и участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх.
 
Делегацию Республики Корея возглавляет министр объединения Чо Мен Ген, КНДР — председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.
 
Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил о готовности направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры и распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Республикой Корея.

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