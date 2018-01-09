7 января мужская сборная команда Швеции сенсационно одержала победу в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону 2018 в Оберхофе.

Сборная команды Швеции сенсационно одержала победу в мужской эстафете по биатлону, которая 7 января завершила четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Шведы с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами лучше всех справились с гонкой, которую сильнейший туман превратил в настоящюю лотерею на огневых рубежах.

Достаточно сказать, что неоднократный чемпионы этапов Кубка мира - немцы зашли на 10 (!) штрафных кругов.

Вторыми к финишу пришли биатлонисты сборной Италии. И третьими стали представители команды Норвегии.

Россияне, прекрасно стартовав на первом этапе, на котором бежал Алексей Волков, откровенно провалили второй. Александр Логинов не сумел справиться на "лежке" с туманом, заработав сразу три штрафных круга.

Антону Бабикову и Антону Шипулину хоть и хватило дополнительных патронов, но выше, чем четвертое место российская команда не сумела подняться.

Напомним, ранее в женской эстафете сборная России завоевала также четвертое место.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия) Эстафета. Мужчины

1. Швеция — 1.19.44,1 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов)

2. Италия — отставание 1.10,8 (2+11)

3. Норвегия — +2.04,6 (3+14)

4. Россия — +2.32,1 (3+16).

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