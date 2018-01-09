Автомагистраль

Каждая станция метрополитена с этого года будет снабжена современной платежной системой

Замначальника метрополитена по работе с клиентами Латыпов объяснил, что PayPass и payWave уже практикуются в 86 вестибюлях метро

В 2018 году запланировано увеличение количества таких систем на станциях.

Целиком все турникеты замене не подлежат во избежание столпотворения пассажиров

На расчет карточками уходит больше времени чем на обычный, поэтому руководство метрополитена приняло решение оставить обе расчетные системы в действии



дата публикации: 9.01.2018

.