Происшествия

Полиция занимается расследованием этого преступления, известно чтомужчина найден мертвым и явно убит врайоне Тушино

Информация о трупе: Мужчина 1976 г.

Убийство произошло в Южной Тушино ул. Фабрициуса д.46

Ножевые ранения верхней части тела нанесены многократно

Факты, обстоятельства и причины выясняются

Мертвое тело погибшего изрезано в районе шеи и рук

Насильственный факт смерти очевиден

Уголовное дело для расследование убийства заведено

дата публикации: 9.01.2018

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