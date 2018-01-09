версия для печати
Происшествия
Криминал:Расследование и сбор улик идет в СЗАО
В СЗАО найден мертвый мужчина большим количеством ранений.
Полиция занимается расследованием этого преступления, известно чтомужчина найден мертвым и явно убит врайоне Тушино
Информация о трупе: Мужчина 1976 г.
Убийство произошло в Южной Тушино ул. Фабрициуса д.46
Ножевые ранения верхней части тела нанесены многократно
Факты, обстоятельства и причины выясняются
Мертвое тело погибшего изрезано в районе шеи и рук
Насильственный факт смерти очевиден
Уголовное дело для расследование убийства заведено
дата публикации: 9.01.2018.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.