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Происшествия

Криминал:Расследование и сбор улик идет в СЗАО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Криминал:Расследование и сбор улик идет в СЗАО

M24.ru 09 января 2018г., 09:10

В СЗАО найден мертвый мужчина большим количеством ранений

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Полиция занимается расследованием  этого преступления, известно чтомужчина найден мертвым и явно убит врайоне Тушино

Информация о трупе: Мужчина 1976 г.
Убийство произошло  в Южной Тушино  ул.  Фабрициуса д.46
Ножевые ранения верхней части тела нанесены многократно
Факты, обстоятельства и причины выясняются

Мертвое тело погибшего изрезано в районе шеи и рук

Насильственный факт смерти очевиден

Уголовное дело для расследование убийства заведено

дата публикации: 9.01.2018

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