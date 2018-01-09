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Автомагистраль
Народные гуляния стали причиной большого увеличения количества пассажиров в транспорте
Заммэра Москвы доложило сильном увеличении числа пассажиров во время рождественских торжественных мероприятиях.
Максим Ликсутов афишировал статистику, согласно которой поток пассажиров во время рождественских торжественных мероприяти увеличился и првысил цифру 330 000
Большинство пассажиров по понятным причинам пользовались общественным транспортом 6-7.01.2018
Больше всего пассажиров воспользовалось станцией Кропоткинская, многие добирались через Китай-город и Третьяковскую
Верующим были созданы условия, средства перевозки в общественном транспорте проработали бесперебойно
дата публикации: 9.01.2018.
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