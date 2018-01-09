Автомагистраль

Максим Ликсутов афишировал статистику, согласно которой поток пассажиров во время рождественских торжественных мероприяти увеличился и првысил цифру 330 000

Большинство пассажиров по понятным причинам пользовались общественным транспортом 6-7.01.2018

Больше всего пассажиров воспользовалось станцией Кропоткинская, многие добирались через Китай-город и Третьяковскую

Верующим были созданы условия, средства перевозки в общественном транспорте проработали бесперебойно

дата публикации: 9.01.2018

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